​В судейской бригаде на матче «Зенита» произошло изменение

Пресс-служба Российского футбольного союза рассказывает об изменениях в судейских бригадах на матчи «Зенит» - «Крылья Советов» и «Ростов» - «Ахмат». В обоих случаях был заменён АВАР.

На матче «Зенита» функции второго видеоассистента будет выполнять не Виталий Мешков, а Валентин Мурашов. А на игре «Ростова» вместо Артура Фёдорова в качестве ВАР отработает Николай Ерёмин.

С чем связаны изменения, не уточняется. Но, вероятно, причиной стали спорные (ошибочные?) решения в субботних матчах.

Матч «Зенит» - «Крылья Советов» стартует в 16:30, а матч «Ростов» - «Ахмат» - в 19:00. Время московское.