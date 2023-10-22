Мама Промеса сделала прогноз на матч «Спартак» - «Пари НН»

Мама форварда московского «Спартака» Квинси Промеса в разговоре с журналистом высказалась о предстоящей встрече между «красно-белыми» и «Пари НН» в 12-м туре Российской премьер-лиги.

«Спартак» обыграет «Пари НН», а Промес забьет», - приводит слова мамы Промеса «Спорт-Экспресс».

Матч «Спартака» против «Пари НН» состоится сегодня, 22 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по столичному времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.

Перед этой игрой хозяева занимают восьмое место в таблице, а гости – седьмое.