Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал комментарий по матчу «Балтика» - «Краснодар» (2:2).

- Получается, только «Краснодар» в золотой гонке? Или «Крылья Советов» тоже?

- Да. И посмотрим, как сегодня сыграют самарцы с «Зенитом». За первое место они вряд ли поборются, но на этом отрезке нервы попортят всем, и еще будут портить. У них пока все складывается удачно и почему этим не воспользоваться? Но я думаю, они просядут.

- Удивлены потере очков «Краснодаром» в матче с «Балтикой»?

- Да. Но у любой команды бывает спад. Ничего страшного. Взяли одно очко. А так все будет зависеть, как они пройдут этот спад. Я рад, что «Балтика» дала бой. Было приятно на это смотреть. А при удачном стечении обстоятельств хозяева могли даже выиграть.

Елена Григорьевская