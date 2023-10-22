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Масалитин: «Надо спрашивать с Лички, почему нет игры» эксклюзив

22 Октября 2023 • 15:00 Комментировать
Локомотив Москва
0:0
Динамо Москва

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о результате матча «Локомотив» - «Динамо» (0:0).

- Также нулевая ничья случилась в Черкизове. Кто вам больше понравился по матчу «Локомотив» - «Динамо»?

- В первом тайме «железнодорожники», которые создали много моментов. А после перерыва – «Динамо».

- У «Динамо» пять туров без побед.

- Там идет перестроение. Им хоть какое-то оправдание можно найти. Прошло мало времени с прихода Лички, и он пока только создает команду. Но это тоже уже не оправдание. Состав есть, денег тоже много потратили. Надо спрашивать, почему нет игры. Был хороший второй тайм, но почему они в первом так не играли?

- У «бело-голубых» игра сзади наладилась, а впереди разладилась – в четырех последних матчах всего один гол. Почему?

- Вначале хорошо проявлял себя Тюкавин, но сейчас он потерялся. Что-то пошло не так. Ему должна быть замена. Есть Грулёв, Смолов, Макаров, Карраскаль. Понакупили кучу всего.

- «Локомотиву» чего сейчас не хватает, ведь моментов забить было еще больше, чем у «Динамо»?

- В первой тайме он много мог забить. Но там многое зависит от Дзюбы. Он начнет забивать, отдавать, и нормально все будет. Трагедии сейчас никакой нет. Команда набрала очки, хотя в начале чемпионата пробуксовывала. Сейчас исправила ситуацию. «Железнодорожники» должны были составить конкуренцию «Зениту», как и «Спартак», ЦСКА. Но эти клубы провалили данный отрезок чемпионата.

Елена Григорьевская

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