Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о неудаче ЦСКА в Казани.

- У ЦСКА шестая ничья за семь туров. Это не может быть стечением обстоятельств. Что мешает «армейцам» побеждать?

- Всего понемногу. Где-то Федотов недорабатывает, где-то ребята, особенно в обороне. Не так все сыграно, как хотелось бы. С «Рубином» не сработала реализация моментов. Все эти нюансы и выливаются в такой результат. Также есть фактор травм. Нужно было искать замену Дивееву. Было повреждение у Мойзеса, Роши. Набабкин себя неважно чувствует. И это я говорю только об обороне. Но впереди нужно было забивать. Там у ЦСКА не было ни больных, ни хромых. Все были готовы к игре. Моменты имелись.

- Из-за футболистов, которые уехали в сборную, для тренировок не набиралось даже 11 человек, на что сетовал Федотов. Это сказалось?

- Это отговорки в пользу бедных. Ребята же не в первый раз друг друга увидели. Взаимодействие должно сохраняться: куда открыться, куда отдать. Если человек готов, он найдет момент и реализует его. Никуда не ездили ни Роша, ни Мойзес. Они готовились к встрече с «Рубином». Но у них было столько ошибок! Заболотный был в сборной? Гайич был в сборной? Но было видно, что ребята не в своей тарелке. То у них перенасыщение графика, то игр нет – пропал тонус. Причин можно найти сколько угодно. Но результата нет, как и игры? Это устраивает руководство, игроков, тренеров? Видимо, устраивает. Никаких изменений нет и не предвидится.

- Как все-таки решить вопрос с реализацией, ведь без нее перспективы у ЦСКА не радужные?

- Надо что-то менять. Я не увидел вчера, что ребята хотели выиграть. Особенно в атаке. Не было жажды гола, что они должны выиграть этот матч. Они довольны ничьей.

Елена Григорьевская