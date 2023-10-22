Горшков: «Каждый день слышал от Карпина что-то весёлое»

Защитник «Крыльев Советов» и сборной России Юрий Горшков поделился мнением о главном тренере национальной команды Валерии Карпине.

Горшков назвал Карпина очень образованным и опытным специалистом. Также футболист отметил чувство юмора 54-летнего наставника.

«Максимально разжёвывает, как нужно поступить в той или иной ситуации. Плюс Валерий Георгиевич любит пошутить, с улыбочкой на лице. Каждый день слышал от него что-то весёлое», — приводит слова Горшкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, в октябре сборная России под руководством Карпина провела два товарищеских матча — против Камеруна (1:0) и Кении (2:2).