Заслуженный тренер России Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о потере очков «Краснодаром» в матче с «Балтикой».

- В прошлом туре ценой титанических усилий «Краснодар» вырвал победу у «Ростова», но с «Балтикой» дожать соперника не смог. Ему становится все труднее нести бремя лидерства?

- И это, конечно, сказывается. «Быки» не так часто находились в группе лидеров. Игроки сами о себе сейчас много говорят. Это психология. При этом отношение к южанам меняется. Каждый соперник делает все необходимое, чтобы достойно смотреться на фоне лидера нашего чемпионата.

- «Балтика» вам понравилась?

- Она вчера достойно выглядела. Причем лишала «Краснодар» игрового простора, эйфории, которую демонстрируют южане за счет большого количества передач, что заставляет соперника ошибаться в выборе позиций. Этого я вчера не увидел. «Балтика» удачно все перекрывала. Под особый контроль был взят Кордоба. Видимо, Игнашевич использовал все свои навыки защитника и нарисовал картину, как это надо делать. При этом «Краснодар» не теряет лица, находит в себе силы и ресурсы, чтобы доказать всем, что постарается довести свое дело до конца.

Елена Григорьевская