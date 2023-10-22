Заслуженный тренер России Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал комментарий по московскому дерби, которое завершилось нулевой ничьей.

- Разочарованы результатом «Локомотива» в матче с «Динамо»?

- «Локомотив» в первом тайме имел больше игровое и территориальное преимущество. «Железнодорожники» выглядели более убедительно. Они много комбинировали, создавали много моментов. Но голов мы не увидели, потому что оборона гостей делала все возможное, чтобы не дать реализовать эти эпизоды. Здорово сыграл Лещук, который очень продуктивно работал. Он создал для себя хорошую имиджевую ситуацию.

- То есть, вам хозяева больше понравились?

- Они были более изобретательны, много хороших комбинаций показали. Но и у «Локомотива» с последним ударом не все в порядке. Игроки принимали не самые быстрые решения, когда надо было ставить последнюю точку. Соперник реагировал своевременно. А во втором тайме он вообще выправил ситуацию. Не могу сказать, что «Локомотив» упустил вожжи, но «Динамо» провело несколько замен, и это сказалось. Понравился Тюкавин, Нгамалё тоже. В целом, игра получилась качественная.

- У «Динамо» пять туров без побед. В четырех последних матчах всего один гол. Игра впереди у команды разладилась?

- Да. Люди играют те же, а забить не могут. Тут вопросы к тренерскому штабу. Ну и к футболистам. Надо смотреть на самоподготовку, а Личке нужно нащупать нити воздействия на ребят, которые перестали забивать.

Елена Григорьевская