Губерниев: «Абаскаль точно хочет неустойку и быть выгнанным из «Спартака»

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля оставить в запасе нападающего Александра Соболева на матч 12-го тура Премьер-лиги против «Пари НН».

«Гильермо Абаскаль оставил Соболева в запасе. Значит, точно хочет неустойку, хочет выгнанным быть», - гласит сообщение Губерниева в социальных сетях.

Матч «Спартака» против «Пари НН» состоится сегодня, 22 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.