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Пономарёв: «У нападающих ЦСКА не хватает какого-то творчества» эксклюзив

22 Октября 2023 • 13:35 Комментировать
Рубин
0:0
ЦСКА Москва

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче между ЦСКА и «Рубином».

«В принципе, играли неплохо. Но один удар в створ... вот это меня сильно удручает. Была командная игра, а не каждый сам за себя. У нападающих наших не хватает какого-то творчества. Они ждут либо ошибки соперника, либо стандартного положения. А в лучшем случае ждут пенальти. Нападение сыграло плохо.

Ошибки в обороне были, но не так много. Моменты были, удар Облякова вот был опасным. Я считаю, что ЦСКА мог выиграть эту игру и привезти домой три очка. Но не получилось. При этом «Рубин» пропускает очень много, у них уже 20 пропущенных. Так что нужно было приложить максимум усилий, чтобы забивать в этой игре. Нужно было больше внимания уделять именно атаке», - сказал Пономарев.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Рубин Владимир Пономарёв
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