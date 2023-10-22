Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче между ЦСКА и «Рубином».

«В принципе, играли неплохо. Но один удар в створ... вот это меня сильно удручает. Была командная игра, а не каждый сам за себя. У нападающих наших не хватает какого-то творчества. Они ждут либо ошибки соперника, либо стандартного положения. А в лучшем случае ждут пенальти. Нападение сыграло плохо.

Ошибки в обороне были, но не так много. Моменты были, удар Облякова вот был опасным. Я считаю, что ЦСКА мог выиграть эту игру и привезти домой три очка. Но не получилось. При этом «Рубин» пропускает очень много, у них уже 20 пропущенных. Так что нужно было приложить максимум усилий, чтобы забивать в этой игре. Нужно было больше внимания уделять именно атаке», - сказал Пономарев.