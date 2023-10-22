Заслуженный тренер России Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче «Рубин» - ЦСКА.

- У ЦСКА шестая ничья за семь туров. Что мешает «армейцам» побеждать?

- Тут много факторов и вопросов, которые возникают. У ЦСКА отсутствует необходимая уверенность в своей игре в атакующей фазе. Особенно в заключительной части. А когда игрок не забивает, это сказывается на его психологии. Он начинает искать ошибки в себе, и это ухудшает ситуацию. Чалов потерял нюх. У него не идут голы. И еще они момент – отношение соперника. Сейчас все команды разбирают плюсы оппонента и делают все возможное, чтобы лишить игрового пространства. Все знают, чего ждать от атакующих футболистов «армейцев».

- Что еще им мешает?

- Мне кажется, у команды Федотова сейчас нет везения. Бывает, что человек один раз ударил и забил. А другой - сто раз будет бить и не сможет реализовать моменты. У Файзуллаева были хорошие возможности, Обляков тоже мог себя проявить.

- Как решить вопрос с реализацией?

- Думаю, что ЦСКА найдет возможность исправить ситуацию в лучшую сторону. Надо усилить атакующую мощь, больше концентрироваться в завершающей стадии атак, быть более заряженными, больше рисковать.

Елена Григорьевская