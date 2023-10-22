Бобёр оценил шансы «Крыльев Советов» против «Зенита»

Бывший футболист самарских «Крыльев Советов» Антон Бобёр поделился мнением о предстоящем поединке против петербургского «Зенита» в 12-м туре Российской премьер-лиги.

«Не могу назвать «Крылья» фаворитом в матче с «Зенитом». Игра будет в Питере, у «Зенита» будет преимущество домашней арены. Но шансы на положительный результат у «Крыльев» хорошие», - передает слова Антона Legalbet.

Поединок состоится на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 22 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Перед этим матчем «Зенит» занимает третью позицию в турнирной таблице РПЛ, а «Крылья Советов» располагаются на втором месте.