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​«Сочи» забил три гола в выездном матче РПЛ впервые с лета 2022 года

22 Октября 2023 • 12:52 Комментировать
Урал
1:3
Сочи
1 2.03 X 3.35 2 4.05
2-й тайм

В воскресенье матч 12-го тура Премьер-лиги проводят «Урал» и «Сочи». После первого тайма гости, занимающие последнее место в турнирной таблице, неожиданно лидируют со счётом 3:1.

Три гола в гостевом матче РПЛ «Сочи» в последний раз забивал 17 июля 2022 года, когда обыграл «Торпедо» со счётом 3:1. С тех пор сочинцы в выездных играх чемпионата забивали не больше двух.

Если брать предыдущие 10 гостевых матчей «Сочи» в РПЛ, то них команда лишь проигрывала и забила всего два гола. Теперь команда может прервать негативную серию.

Следить за вторым таймом матча «Урал» - «Сочи» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

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Урал Сочи
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УРАЛ СОЧИ
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