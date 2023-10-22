​«Сочи» забил три гола в выездном матче РПЛ впервые с лета 2022 года

В воскресенье матч 12-го тура Премьер-лиги проводят «Урал» и «Сочи». После первого тайма гости, занимающие последнее место в турнирной таблице, неожиданно лидируют со счётом 3:1.

Три гола в гостевом матче РПЛ «Сочи» в последний раз забивал 17 июля 2022 года, когда обыграл «Торпедо» со счётом 3:1. С тех пор сочинцы в выездных играх чемпионата забивали не больше двух.

Если брать предыдущие 10 гостевых матчей «Сочи» в РПЛ, то них команда лишь проигрывала и забила всего два гола. Теперь команда может прервать негативную серию.

Следить за вторым таймом матча «Урал» - «Сочи» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.