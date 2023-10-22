Канчельскис: «В ближайшие 25 лет ни один россиянин не будет играть в АПЛ»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с журналистами заявил, что в ближайшие 25 лет ни один российский игрок не сможет переехать в Английскую премьер-лигу.

«Хочется, чтобы ребята играли в лучших чемпионатах Европы. Но думаю, что в ближайшие 20-25 лет ни один российский футболист не будет играть в АПЛ, там совершенно другой уровень футбола», - приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, что последним ярким представителем России в Английской премьер-лиге был нападающий Андрей Аршавин, который выступал в составе лондонского «Арсенала».