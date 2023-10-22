«Урал» и «Сочи» забили уже 4 гола за тайм

«Сочи» ударно проводит первый тайм матча 12-го тура Премьер-лиги против «Урала». В начале игры два гола подряд забили аутсайдеры стараниями Кирилла Кравцова и Никиты Бурмистрова, а вскоре отличился Мартин Крамарич. Артур Юсупов сильно сыграл вперед на ход Крамаричу, тот справа продвинулся к воротам и поразил цель с рикошетом. Тут же Андрей Егорычев размочил счет сильным и точным ударом.

На табло 1:3. «Сочи» близок к тому, чтобы прервать чудовищную серию поражений. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.