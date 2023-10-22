В главных слухах недели вы узнаете, кто выиграет «Золотой мяч», какое решение по будущему принял Килиан Мбаппе, и почему футболисты «Спартака» взбешены поведением главного тренера команды Гильермо Абаскаля. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Месси сдал друг

В конце октября будет вручен «Золотой мяч». Разумеется, о выигрыше этой награды победитель голосования узнаёт не на самой церемонии, а гораздо раньше. Некоторые футболисты не любят ехать на мероприятие просто так, к тому же France Football нужно заранее записать интервью для журнала с победителем. В общем, если верить слухам, организаторы недавно уведомили Лионеля Месси о том, что он выиграл голосование и получит восьмой «Золотой мяч» в карьере. Лео завоюет ещё одну такую награду главным образом благодаря успеху на чемпионате мира со сборной Аргентины. Информацию о победе Месси якобы «слил» один из его друзей.

Гвардиола выбрал преемника

Хосеп Гвардиола хочет, чтобы следующим тренером «Манчестер Сити» стал Роберто де Дзерби, которого он уже много лет регулярно нахваливает в интервью. На днях появилась информация о том, что весной Гвардиола показал пальцем на де Дзерби и сказал нескольким футболистам такую фразу: «Это следующий тренер «Манчестер Сити». Реагируя на этот слух, Хосеп сказал, что не нужно увольнять его раньше времени, и что выбор следующего тренера является не его делом. Но кто знает.

Мбаппе уйдёт из «ПСЖ»

На неделе в прессе опять проскочила волна слухов о Килиане Мбаппе. Поговаривают, что звёздный форвард не изменил своего решения – он настроен покинуть «ПСЖ» летом 2024 года в статусе свободного агента. При этом гранд Лиги 1 не теряет надежды уговорить Мбаппе на новый контракт. Идея в том, чтобы заключить с нападающим краткосрочный договор с договорённостью о выкупе за определённую сумму. В то же время «Реал» изучает возможность подписания Мбаппе, никуда не торопясь.

Также на неделе появлялась интересная информация о том, что подписать Мбаппе в случае покупки «Манчестер Юнайтед» планировал шейх Джассим. Впрочем, представитель Катара якобы отказался от борьбы за английский клуб после того, как семейство Глейзеров отклонило последнее предложение.

У «ПСЖ» могут возникнуть проблемы из-за Месси и Неймара

Летом состав «ПСЖ» покинули Лионель Месси и Неймар. В обозримом будущем уйти из французского гранда может и Килиан Мбаппе. Отъезд звёзд делает «ПСЖ» менее привлекательным во многих смыслах. Есть информация, что на этом фоне клуб может потерять некоторых спонсоров. Сложно сказать, насколько серьёзной является эта потенциальная проблема.

Игроки «Спартака» взбешены поведением Абаскаля

На неделе в футбольном обществе активно обсуждался конфликт между Гильермо Абаскалем и Александром Соболевым. Футболиста на какое-то время даже отстраняли от работы с первой командой «Спартака». Поговаривают, что не только Соболев имеет претензии к испанскому тренеру. По слухам, российские футболисты «красно-белых» взбешены из-за особого отношения Абаскаля к легионерам. Испанец якобы позволяет иностранцам опаздывать на тренировки и делает им другие послабления, в то время как к россиянам Абаскаль относится со всей строгостью.

Слухи собирал Александр Тихий.