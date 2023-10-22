Олейников: «Ахмат» настраивается на победу над «Ростовом»

Игрок грозненского «Ахмата» Иван Олейников поделился ожиданиями от поединка 12-го тура Российской премьер-лиги против «Ростова».

«С тревогой матча не жду, будем настраиваться только на победу. Что с «Ростовом» в этом сезоне? Чтобы повторить результат, нужно еще больше работать. Просто так ничего не бывает», - поведал футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч состоится на стадионе в Ростове-на-Дону сегодня, 22 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

В преддверии поединка «Ахмат» занимает 11-е место в турнирной таблице, а «Ростов» располагается на предпоследней позиции.