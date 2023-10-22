Чернышов: «Спартаку» отступать некуда, надо выкладываться по максимуму»

Футбольный тренер Андрей Чернышов высказался о предстоящем матче между московским «Спартаком» и «Пари НН» в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги.

«Спартаку» отступать некуда. Надо выкладываться по максимуму и добиваться победы. Жду захватывающей игры. Думаю, что «Спартак» будет прессинговать и играть агрессивно», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Матч «Спартака» против «Пари НН» состоится в воскресенье, 22 октября, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по столичному времени. Текстовую онлайн-трансляцию поединка организует Liveresult.ru.