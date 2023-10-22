«Сочи» забил два гола подряд в ворота «Урала»

В воскресной части 12-го тура Премьер-лиги первыми на поле вышли футболисты «Урала» и «Сочи». Команды не стали отсиживаться в обороне и начали атаковать с первых минут. Уже на исходе первой трети стартового тайма был забит первый мяч. Кирилл Кравцов получил мяч у радиуса штрафной и не очень сильно, но прицельно запустил его в цель рикошетом от правой штанги. В следующей атаке отличился Никита Бурмистров - 0:2.

Сочинцы сделали шаг к тому, чтобы прервать затяжную серию неудач. В случае победы они вплотную подберутся к «Ростову», который идет 15-м. Соперник в таком случае останется девятым. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.