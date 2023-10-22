Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихонов: «Жду уверенной победы «Зенита» над «Крыльями Советов»

22 Октября 2023 • 11:59 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
1 1.50 X 4.60 2 6.70
Через 3 ч. 44 мин.

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ, в котором встретятся «Зенит» и «Крылья Советов».

Эксперт отметил, что на выезде самарская команда показывает слабую игру, поэтому у «Зенита» есть все шансы добиться в предстоящей встрече победы.

«Крылья» проигрывают уже два матча подряд, очень слабую игру показали в Нижнем Новгороде. Возможно, «Крылья» смогут забить один гол, но в целом жду здесь уверенной победы «Зенита», — приводит слова Тихонова Metaratings.

Матч «Зенит» — «Крылья Советов» состоится сегодня, 22 октября. Начало этой встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Андрей Тихонов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
45 мин
Урал Урал
Сочи Сочи
1
3
2.10 3.50 3.70
Видео
22.10.23 в 14:00
Спартак Москва Спартак Москва
Пари НН Пари НН
1.62 4.10 6.00
Видео
22.10.23 в 16:30
Зенит Зенит
Крылья Советов Крылья Советов
1.57 4.50 5.80
Видео
22.10.23 в 19:00
Ростов Ростов
Ахмат Ахмат
2.23 3.50 3.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Октября
12:43 · Россия. Премьер-лига
«Урал» и «Сочи» забили уже 4 гола за тайм
12:38 · Россия. Премьер-лига
Олейников: «Ахмат» настраивается на победу над «Ростовом»
12:25 · Россия. Премьер-лига
Чернышов: «Спартаку» отступать некуда, надо выкладываться по максимуму»
12:21 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» забил два гола подряд в ворота «Урала»
12:04 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Енисей» и «Сокол» забили 8 голов на двоих
11:59 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: «Жду уверенной победы «Зенита» над «Крыльями Советов»
11:56 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Бикфалви и Шеттине уже неплохо друг друга чувствуют»
11:55 · Россия. Премьер-лига
Бальбуэна: «Немного устал из-за длительных перелётов»
11:52 · Россия. Премьер-лига
Точилин: «Надеюсь, что когда-то эта черная полоса прервется»
11:50 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» поздравило легендарного Льва Яшина с днём рождения
11:33 · Россия. Премьер-лига
«Урал» - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 1
11:29 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Ростов» обыграет «Ахмат» у себя дома»
11:21 · Россия. Премьер-лига
Селюк сделал прогноз на голы в матче «Ростов» - «Ахмат»
11:15 · Россия. Премьер-лига
Селюк считает, что «Спартак» обыграет «Пари НН»
11:14 · Россия. Премьер-лига
Селюк назвал победителя матча «Зенит» - «Крылья Советов»
Все новости
Рекомендуем