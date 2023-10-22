Тихонов: «Жду уверенной победы «Зенита» над «Крыльями Советов»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ, в котором встретятся «Зенит» и «Крылья Советов».

Эксперт отметил, что на выезде самарская команда показывает слабую игру, поэтому у «Зенита» есть все шансы добиться в предстоящей встрече победы.

«Крылья» проигрывают уже два матча подряд, очень слабую игру показали в Нижнем Новгороде. Возможно, «Крылья» смогут забить один гол, но в целом жду здесь уверенной победы «Зенита», — приводит слова Тихонова Metaratings.

Матч «Зенит» — «Крылья Советов» состоится сегодня, 22 октября. Начало этой встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.