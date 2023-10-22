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Ганчаренко: «Бикфалви и Шеттине уже неплохо друг друга чувствуют»

22 Октября 2023 • 11:56 Комментировать
Урал
1:3
Сочи
1 2.03 X 3.35 2 4.05
1-й тайм

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Сочи».

- Ваша команда в перерыве играла в Беларуси против сборной клубов. С чем было это связано, как было принято решение, чему оно было посвящено?

- Мы получили предложение от Белорусской федерации футбола, с удовольствием откликнулись, потому что нам было важно получить игровую практику в эту паузу, что мы и сделали.

- Сегодня Бегич и Мишкич пропускают игру. Насколько критична для «Урала» потеря этих футболистов?

- У нас сейчас достаточно широкий состав, поэтому мы должны иметь возможность заменить игроков, что мы сегодня и сделаем. Те, кто сегодня выйдет, мы в них уверены, что они сыграют хорошо и надежно на своих позициях.

- В стартовом протоколе посмотрел, сегодня сыграет пара нападающих Бикфалви и Шеттине. Насколько вас устраивает, как они взаимодействуют между собой?

- Понятно, что они опытные ребята, улучшается взаимодействие, то есть, они уже неплохо друг друга чувствуют, но от нападающих нужны голы, что от них сегодня и ждем.

- Газинский и Влут, когда ждать их появления, что с ними?

- Это уже какое-то недалекое будущее. То есть, вполне возможно, что к следующим матчам кто-то из них будет готов. Может быть, через матч. Они уже вот-вот на подходе.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Виктор Ганчаренко
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