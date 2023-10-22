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Бальбуэна: «Немного устал из-за длительных перелётов»

22 Октября 2023 • 11:55 Комментировать

Защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна поведал о своих физических кондициях после матча за национальную сборную Парагвая в отборе чемпионата мира – 2026.

«Немного устал из-за длительных перелетов. Команда сыграла хорошо против «Локомотива». Готовимся к следующему матчу. Выматывают ли перелеты? Да, это немного выматывает», - приводятся слова футболиста на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Бальбуэна был вызван на матчи сборной Парагвая против Аргентины и Боливии.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 32-летний парагваец провел десять поединков, в которых сделал одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сборная Парагвая Фабиан Бальбуэна
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