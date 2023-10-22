Точилин: «Надеюсь, что когда-то эта черная полоса прервется»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Уралом».

- Общий вопрос относительно вашей команды. «Сочи» выдает не лучший отрезок, но по игре, как мне кажется, выглядит очень прилично. Какие могут быть причины такой неудачной серии?

- Такого, наверное, одного ответа нет. Это больше комплексное. Мы сами недобираем очки, в первую очередь, тем, что делаем необязательные ошибки. Главное, наверное, нам очень тяжело даются забитые мячи в чужие ворота, хотя моменты мы имеем и должны в этом плане прибавлять. Поэтому надеюсь, что когда-то эта черная полоса прервется. Надеюсь, это будет в ближайшем матче.

- Никита Гойло сегодня вновь играет в ворота. С чем связана такая ротация?

- Он играет. У нас есть два вратаря, которые, наверное, по уровню одинаковые. Начинал Николай, сейчас тренерский штаб дает возможность проявить себя Никите, поэтому здесь ничего такого для нас сверхъестественного нет. Есть два вратаря одного уровня. Наше тренерское решение: Никита сыграет этот матч.

- Дркушич и Кравцов вернулись в состав. Как сегодня будет строиться игра «Сочи», как готовились к «Уралу»?

- Да, наконец-то у нас… одни футболисты заходят. Другие, к сожалению, по травме вылетают. Поэтому здесь есть определенная проблема в плане выбора состава. Не можем пока в оптимальном сочетании выйти. А что касается подготовки, мы готовились по намеченному плану, у нас было достаточно времени. Я надеюсь, что нам удалось решить те проблемы, которые у нас были как с реализацией, так и с игрой в обороне. На эти вопросы даст ответы игра. Надеюсь, что мы поработали качественно, и футболисты воплотят те идеи, те вещи, которые мы отрабатывали, воплотят сегодня на футбольном поле.