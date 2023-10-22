«Динамо» поздравило легендарного Льва Яшина с днём рождения

Московское «Динамо» посредством своих социальных сетей поздравило с днем рождения легендарного вратаря Льва Яшина. Сегодня, 22 октября, бывшему голкиперу могло исполниться 94 года.

«22 октября - важнейший день для каждого, кто любит спорт. Сегодня - 94 года со дня рождения Льва Яшина. Человек, изменивший футбол. Лучший вратарь в истории. Пример для каждого из нас», - говорится в публикации столичного клуба.

Напомним, что Яшин всю игровую карьеру провел за «Динамо». Он выступал за московскую команду с 1950 по 1970 год. В составе сборной СССР вратарь провел 74 поединка, в которых пропустил 70 мячей.