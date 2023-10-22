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«Ростов» - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

22 Октября 2023 • 18:30 Комментировать
Ростов
...
Ахмат
1 2.25 X 3.55 2 3.25
Через 0 ч. -3 мин.

В 12-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Ростов» и «Ахмат».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Ростов - Ахмат

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Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Ростов0:0Ахмат
Песьяков СергейВахания ИльяМелёхин ВикторОсипенко МаксимЧернов ЕвгенийУткин ДаниилГлебов ДанилМиронов АлексейИонов АлексейГоленков ЕгорМохеби Мохаммад
Запасные: Прохин ДанилаКирш ИльяКомличенко НиколайЛангович АндрейТугарев РоманАкбашев РоманЦулая МихаилКомаров ИванЩетинин КириллМедведев НикитаТерентьев ДенисБайрамян Хорен
Опарин МихаилТодорович ДаркоБогосавац МирославЧеликович ЯсминХарин ЕвгенийКовачев СветославКамило РейжерсШвец АнтонТимофеев АртёмБериша БернардИльин Владимир
Запасные: Уциев РизванГбамбле НенеКонате Мохамед IIТашаев РизванВолков Владислав IIАгаларов ГамидБыстров МаратКамилов ВладиславОлейников ИванФузато ДаниэлШелия Гиорги
22 октября. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).
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