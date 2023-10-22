«Ростов» - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 12-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Ростов» и «Ахмат».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ростов - Ахмат
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Протокол игры
Песьяков Сергей•Вахания Илья•Мелёхин Виктор•Осипенко Максим•Чернов Евгений•Уткин Даниил•Глебов Данил•Миронов Алексей•Ионов Алексей•Голенков Егор•Мохеби Мохаммад
Опарин Михаил•Тодорович Дарко•Богосавац Мирослав•Челикович Ясмин•Харин Евгений•Ковачев Светослав•Камило Рейжерс•Швец Антон•Тимофеев Артём•Бериша Бернард•Ильин Владимир
22 октября. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).
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