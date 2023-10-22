«Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 12-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Зенит» и «Крылья Советов».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Зенит - Крылья Советов
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Протокол игры
Адамов Денис•Эракович Страхинья•Родригао де Соуза•Алип Нуралы•Вендел Маркус•Барриос Вильмар•Клаудиньо•Дуглас Сантос•Мантуан Густаво•Сергеев Иван•Кассьерра Матео
Овсянников Богдан•Бейл Гленн•Евгеньев Роман•Солдатенков Александр•Горшков Юрий•Рассказов Николай•Иванисеня Дмитрий•Гарре Бенхамин•Витюгов Максим•Салтыков Никита•Рахманович Амар
22 октября. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).
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