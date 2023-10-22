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«Урал» - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3

22 Октября 2023 • 11:33 Комментировать (1)
Урал
1:3
Сочи
1 2.03 X 3.35 2 4.05
2-й тайм

В 12-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Урал» и «Сочи».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Урал - Сочи

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Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Урал1:3Сочи
 15'Кравцов Кирилл (0:1)
 17'Бурмистров Никита (0:2)
 34'Крамарич Мартин (0:3)
(1:3) Егорычев Андрей38' 
Помазун ИльяМамин АртёмЭмерсон Иллой-АйетИталоКулаков ДенисСиссе ИбраимаДмитриев Игорь 46' (Малькевич Владислав ( 46') Бевеев Мингиян 37' (Аюпов Тимур ( 37') Егорычев АндрейГильерме ШеттинеБикфалви Эрик
Запасные: Мосин ЕгорЩербицкий ДенисЮшин АлександрФилипенко ЕгорНейва КристианБуркин ДмитрийКаштанов АлексейИшков ИльяСунгатулин ФанильМамин Алексей
Гойло НикитаДркушич ВаняМиладинович ИванАлвес МарселоЗаика КириллКравцов КириллЮсупов АртурМакарчук АртёмБурмистров НикитаДжорджевич Лука  2'Крамарич Мартин
Запасные: Силвейра МигелМедведев Юрий IIИгнатьев ИванМещанинов АртёмМаргасов ТимофейАгбалака СоломонЗаболотный НиколайБатырев АмирЛитвинов Вячеслав
22 октября. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).
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Комментарии (1)
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ингерман
22 Октября 2023 в 11:39
ай уперед уральскея! )))
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