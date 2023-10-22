«Урал» - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3

В 12-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Урал» и «Сочи».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Урал - Сочи
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Протокол игры
|15'Кравцов Кирилл (0:1)
|17'Бурмистров Никита (0:2)
|34'Крамарич Мартин (0:3)
|(1:3) Егорычев Андрей38'
Помазун Илья•Мамин Артём•Эмерсон Иллой-Айет•Итало•Кулаков Денис•Сиссе Ибраима•Дмитриев Игорь46' (Малькевич Владислав (46') •Бевеев Мингиян37' (Аюпов Тимур (37') •Егорычев Андрей•Гильерме Шеттине•Бикфалви Эрик
Гойло Никита•Дркушич Ваня•Миладинович Иван•Алвес Марсело•Заика Кирилл•Кравцов Кирилл•Юсупов Артур•Макарчук Артём•Бурмистров Никита•Джорджевич Лука• 2'Крамарич Мартин
22 октября. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).
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