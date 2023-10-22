Дьяков: «Ростов» обыграет «Ахмат» у себя дома»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ, в котором команда Валерия Карпина примет на своём поле «Ахмат».

По мнению эксперта, «Ростов» сможет одержать в предстоящей встрече победу.

«Ростову» уже пора вылезать из ямы, в которую он забрался. Плюс у «Ахмата» сейчас небольшой спад. Думаю, что ростовчане победят у себя дома. Их просто ситуация заставляет», — цитирует Дьякова Metaratings.

Матч «Ростов» — «Ахмат» состоится сегодня, 22 октября. Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Отметим, что на данный момент «Ростов» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от 11-х грозненцев на два очка.