Селюк сделал прогноз на голы в матче «Ростов» - «Ахмат»

В заключительном поединке 12-го тура Российской премьер-лиги встретятся «Ростов» и грозненский «Ахмат». Об этом поединке поделился мнением футбольный агент Дмитрий Селюк.

«В Ростове обе команды забьют», - приводятся слова Дмитрия на страницах «Спорт КП».

Матч «Ростов» - «Ахмат» состоится сегодня, 22 октября, на стадионе в Ростове-на-Дону. Начало встречи запланировано в 19:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

В преддверии поединка «Ростов» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Ахмат» находится на 11-й позиции.