Селюк назвал победителя матча «Зенит» - «Крылья Советов»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от поединка между петербургским «Зенитом» и самарскими «Крыльями Советов» в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги.

«После того, как «Крылья» разгромили «Спартак», они проиграли две игры. Поэтому мой прогноз - «Зенит» дома обыграет «Крылья», - передает слова Селюка «Спорт КП».

Матч «Зенита» против «Крыльев Советов» пройдет сегодня, 22 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Текстовый онлайн-репортаж пройдет на Liveresult.ru.

По итогам 11 туров «сине-бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, а самарцы – второе.