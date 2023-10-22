Селюк дал прогноз на матч «Урал» - «Сочи»

В матче 12-го тура чемпионата России силами померяются екатеринбургский «Урал» и «Сочи». Своим мнением по этому поединку поделился футбольный агент Дмитрий Селюк.

«Сочи» явный аутсайдер. «Урал» выиграет», - приводит слова Дмитрия «Спорт КП».

Матч «Урал» - «Сочи» состоится сегодня, 22 октября, начало запланировано в 12:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.

После 11 проведенных туров хозяева занимают девятую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, а гости находятся на последнем месте.

Бикфалви - в старте «Урала» на матч с «Сочи»