Бикфалви - в старте «Урала» на матч с «Сочи»

12-й тур Российской премьер-лиги продолжится поединком между екатеринбургским «Уралом» и «Сочи». Тренерские штабы команд представили стартовые составы на предстоящую встречу.

«Урал»: Помазун, Мамин, Бевеев, Кулаков, Эмерсон, Итало, Егорычев, Сиссе, Дмитриев, Бикфалви, Шеттине.

«Сочи»: Гойло, Заика, Макарчук, Миладинович, Дркушич, Марсело, Бурмистров, Юсупов, Кравцов, Джорджевич, Крамарич.

Матч «Урал» - «Сочи» пройдет на стадионе в Екатеринбурге и начнется в 12:00 по московскому времени. В преддверии сегодняшнего поединка хозяева занимают девятое место в турнирной таблице и гости находятся на последней позиции.