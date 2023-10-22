Рахимов: «В матче с ЦСКА у Вады была заторможенная реакция»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов поделился мнением об игре своего подопечного Валентина Вады в матче 12-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).

Напомним, аргентинский полузащитник вышел в стартовом составе команды и был заменён на 60-й минуте встречи.

По словам Рахимова, сейчас Вада находится не в оптимальной форме, из-за чего он часто терял мячи в прошедшей встрече.

«Он не может быть готов, когда три с половиной месяца без команды, а тебя начинают нагружать. Мы видим, что он имеет хорошие качества, но сегодня у него была немного заторможенная реакция, он много мячей терял. И он это сам прекрасно понимает», — приводит слова Рахимова пресс-служба «Рубина».

В 12 турах РПЛ «Рубин» набрал 13 очков и расположился на 10-м месте в турнирной таблице. От шестого ЦСКА казанцы отстают на пять баллов.