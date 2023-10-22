Игрок «Спартака» Пруцев: «Не все правильно настраиваются на игры с «Пари НН»

Хавбек московского «Спартака» Данил Пруцев высказался о предстоящем поединке против «Пари НН» в рамках 12-го тура чемпионата России.

«Что касается соперника, то команда адаптировалась к тренеру и его требованиям. Плюс, возможно, не все правильно настраиваются на игры с «Нижним», поэтому и получается забирать очки», - приводятся слова полузащитника на официальном сайте «красно-белых».

Матч «Спартака» и «Пари НН» состоится сегодня, 22 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.