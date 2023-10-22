Защитник Владислав Мастерной заключил новое трудовое соглашение с воронежским «Факелом», об этом сообщается на официальном сайте клуба. Срок контракта пока не разглашается.

Владислав выступает за воронежский коллектив с 2019 года. В общей сложности 27-летний защитник провел 129 матчей в составе «Факела», забил один гол, сделал 14 результативных передач и получил 22 желтые карточки.

В нынешнем сезоне Мастерной принял участие в 13 поединках, в которых записал на свой счет одну голевую передачу и две желтые карточки.

После 12 туров Премьер-лиги «Факел» с 12 очками занимает 12-е место в таблице.