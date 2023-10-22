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Аксёнов: «Крылья Советов» сделали самое главное — обезопасили себя от вылета из РПЛ»

22 Октября 2023 • 10:41 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
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Через 4 ч. 56 мин.

Известный футбольный комментатор Александр Аксёнов поделился мнением о перспективах «Крыльев Советов» в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, в 11 матчах сезона самарская команда набрала 21 очко и сейчас занимает второе место в турнирной таблице. Аксёнов считает, что «Крылья Советов» уже выполнили главную задачу, обезопасив себя от вылета из РПЛ.  

«В команде по большому счёту не скрывали, что такой старт — это возможность обезопасить себя от стыковых матчей и вылета из РПЛ, как бы это сейчас странно не звучало», — приводит слова Аксёнова «Матч ТВ».

Свой ближайший матч «Крылья Советов» проведут сегодня, 22 октября, против действующего чемпиона России «Зенита». Начало этой встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Александр Аксёнов
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