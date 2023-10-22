Митай высказался о ничьей «Локомотива» против «Динамо»

Защитник московского «Локомотива» Марио Митай пообщался с представителями СМИ после поединка против «Динамо» в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги. Дерби завершилось вничью со счетом 0:0.

«Я действительно очень рад, что у меня получилось помочь команде. И особенно, что после долгого перерыва, наконец, отыграл все 90 минут. Это была хорошая игра», - приводит слова защитника пресс-служба «железнодорожников».

После 12 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 20 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. Столичный клуб отстает от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.