Игрок «Зенита» Коваленко: «С тем, чтобы находить новых друзей, у меня всё довольно просто»

Игрок «Зенита» Александр Коваленко рассказал, что у него не возникло проблем с поиском друзей в петербургской команде.

Напомним, 20-летний футболист перешёл в «Зенит» минувшим летом из «Сочи».

«В «Зените» с новыми ребятами познакомился. С Иваном Сергеевым ещё в сборной России подружились. Может, в силу характера, но с тем, чтобы находить новых друзей, у меня с этим всё довольно просто», — цитирует Коваленко «Матч ТВ».

В составе «сине-бело-голубых» Коваленко успел провести девять матчей и отметиться в них одной результативной передачей.

Свой ближайший матч «Зенит» проведёт уже сегодня, 22 октября, против бывшей команды Коваленко «Крыльев Советов». Начало этой встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.