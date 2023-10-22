Сильянов — о матче с «Динамо»: «По игре будет правильнее сказать, что «Локомотив» потерял два очка»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов высказался о матче 12-го тура РПЛ против «Динамо» (0:0).

По мнению футболиста, «железнодорожники» потеряли очки в прошедшей встрече, так как имели хорошие возможности для того, чтобы забить гол.

«По игре будет правильнее сказать, что «Локомотив» потерял два очка. В этом матче у нас были хорошие моменты для гола: крестовина, удар Баринова на последних минутах, у Дзюбы момент опасный был», — цитирует Сильянова «Матч ТВ».

В 12 турах РПЛ «Локомотив» набрал 20 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице. «Динамо», в свою очередь, занимает пятую строчку, отставая от «железнодорожников» на два балла.