Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Крыльями Советов».

«Зенит» плохо стартовал, на то было много причин. «Крыльям» придётся очень тяжело, топ-клубы ещё наберут свои очки. Думаю, «Краснодар» через некоторое время сместится с первой строчки и будет бороться за медали, если клуб не попадёт в кризис до зимней паузы. «Зенит» ещё компенсирует не самый удачный старт. В клубе есть длинная скамейка, поэтому футболисты будут забирать своё», - сказал Булыкин.

Встреча пройдет сегодня, 22 октября, начало – 16:30 мск.