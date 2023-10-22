Известный российский специалист Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Крыльями Советов».

«Зенит» не в кризисе. В кризисе команды проигрывают всем подряд. Тем более, особенно на «Зенит» настраиваются все. После чемпионского года игроки мыслят немного иначе. Уровень игроков «Зенита» выше. Команда Семака - однозначный фаворит этой встречи. Просадка результата «Зенита» прежде всего связана с психологией. Сложно в шестой раз подряд разозлиться и показать результат. Может, где-то немного остыли», - сказал Тарханов.

Матч пройдет на «Газпром Арене» 22 октября, начало – 16:30 мск.