Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Крыльями Советов».

«Сине-бело-голубые» должны побежать и обгонять «Крылья». Пауза пошла «Зениту» на пользу, у Семака была возможность стабилизировать игру и набрать ход. Питерцы превосходят своего соперника по классу. Да, иногда «Зенит» не доводит матчи до конца. Но дома коллектив чаще играет более рискованно и уверенно, однако иногда всё переворачивается на последних минутах. Например, как в игре с «Динамо». Видно, что сейчас концентрация не такая же, как в прошлом году, но футболисты будут играть на пике возможностей», - сказал Сенников.

Матч пройдет в Санкт-Петербурге 22 октября и начнется в 16:30 мск.