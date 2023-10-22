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Непомнящий: Бразильцы несут ответственность за не лучшее состояние «Зенита» эксклюзив

22 Октября 2023 • 10:00 Комментировать

Известный российский специалист Валерий Непомнящий в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Крыльями Советов».

«Моё субъективное мнение, что «Зенит» не находится в игровом кризисе. Мне кажется, тут большую роль играет психологический аспект. Да, ушёл Малком, но в целом костяк команды сохранился. Потеря одного футболиста - это не причина небольшого спада. Бразильская диаспора несёт ответственность за не лучшее состояние «Зенита». Надо, чтобы все игроки перестали думать, что у них априори всё получается. Если «Зенит» соберётся, то ему все соперники будут по зубам. За «Крылья» остаётся только порадоваться. Команда постоянно теряет ведущих спортсменов, но Осинькин каждый раз справляется с трудностями. Ему удаётся то, что не удаётся многим», - сказал Непомнящий.

Матч «Зенит» - «Крылья Советов» пройдет 22 октября, начало – 16:30 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Валерий Непомнящий
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