Булыкин выступил против включения белорусских клубов в РПЛ

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на идею включить белорусские команды в российские турниры.

«Не вижу большого смысла в том, чтобы интегрировать белорусские клубы в наш чемпионат. Интегрировать их в наш чемпионат нет смысла. В этом нет плюсов», - приводятся слова Дмитрия на страницах Metaratings.ru.

Напомним, ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил о том, что белорусские команды могут быть включены в профессиональные российские лиги по командным видам спорта.

Байдачный: «Я за вхождение белорусских команд в РПЛ»