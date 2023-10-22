Мостовой оценил ситуацию Джикии в «Спартаке»

Экс-игрок сборной России, а в настоящий момент футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением о ситуации защитника Георгия Джикии в московском «Спартаке». Капитан команды потерял место в стартовом составе.

«Джикия - отличный футболист, хороший защитник. Ему нужно терпеть, бороться за свое место в составе. Не надо ставить на нем крест. По меркам РПЛ это качественный защитник», - приводятся слова Мостового на страницах «РБ Спорта».

В текущем сезоне 29-летний защитник провел девять поединков в составе «красно-белых». Контракт Георгия с «красно-белыми» рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость Джикии оценивается в 6,5 миллиона евро.