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Угаров — о матче «Зенит» — «Крылья Советов»: «Я думаю, это будет центральная игра тура»

22 Октября 2023 • 09:21 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
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Через 5 ч. 4 мин.

Бывший игрок «Зенита» Денис Угаров поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ, в котором «сине-бело-голубые» встретятся с «Крыльями Советов».

По мнению эксперта, в предстоящей встрече самарская команда не станет отходить от привычной для себя атакующей манеры игры. Кроме того, Угаров отметил, что ему будет интересно посмотреть на соперничество команды, состоящей преимущественно из легионеров, с коллективом, за который выступают перспективные российские игроки.

«Я думаю, это будет центральная игра тура, разница в очках не такая большая, будет интересно посмотреть на команду, которая в большинстве состоит из легионеров и команду, которая состоит в основном из молодых русских перспективных игроков», — цитирует Угарова «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Крылья Советов» состоится сегодня, 22 октября, в Санкт-Петербурге. Начало — в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Денис Угаров
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