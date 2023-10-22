Угаров — о матче «Зенит» — «Крылья Советов»: «Я думаю, это будет центральная игра тура»

Бывший игрок «Зенита» Денис Угаров поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ, в котором «сине-бело-голубые» встретятся с «Крыльями Советов».

По мнению эксперта, в предстоящей встрече самарская команда не станет отходить от привычной для себя атакующей манеры игры. Кроме того, Угаров отметил, что ему будет интересно посмотреть на соперничество команды, состоящей преимущественно из легионеров, с коллективом, за который выступают перспективные российские игроки.

«Я думаю, это будет центральная игра тура, разница в очках не такая большая, будет интересно посмотреть на команду, которая в большинстве состоит из легионеров и команду, которая состоит в основном из молодых русских перспективных игроков», — цитирует Угарова «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Крылья Советов» состоится сегодня, 22 октября, в Санкт-Петербурге. Начало — в 16:30 по московскому времени.