В матче 12-го тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» на своем стадионе примет самарские «Крылья Советов». Прогноз на эту встречу сделал комментатор Константин Генич.

«Зенит» просто сильнее, чем «Крылья». Это одна из самых удобных команд для «Зенита» в последнее время. Если не подведет реализация, то «Зенит» выиграет через верх», - приводит слова Константина «РБ Спорт».

Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге сегодня, 22 октября. Начало запланировано в 16:30 по московскому времени. В преддверии поединка «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Крылья Советов» находятся на второй строчке.