Прогноз на матч «Ростов» - «Ахмат» от Бубнова

В поединке 12-го тура Российской премьер-лиги сойдутся «Ростов» и грозненский «Ахмат». Об этом матче высказался бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов.

«1:1. У хозяев дела очень плохи. У «Ахмата» ситуация получше, но ненамного. Хозяевам будет очень тяжело победить. Скорее всего, команды сыграют вничью», - приводит слова Александра Sportbox.

Матч состоится на стадионе в Ростове-на-Дону сегодня, 22 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдет на Liveresult.ru.

Перед этой игрой хозяева занимают предпоследнее место, в гости – 11-е.