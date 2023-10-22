Радченко: «Зениту» нужна только победа над «Крыльями Советов»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о предстоящем матче «сине-бело-голубых» против самарских «Крыльев Советов» в рамках 12-го тура Премьер-лиги.

«У «Крыльев» хорошая возможность оторваться от «Зенита» и приблизиться к «Краснодару». «Зенит» ничья не устраивает, нужна только победа, нельзя им терять очки. Матч должен получиться интересным», - приводит слова Дмитрия «РБ Спорт».

Матч состоится на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 22 октября, начало запланировано в 16:30 по московскому времени. Перед этим поединком «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Крылья Советов» располагаются на второй строчке.