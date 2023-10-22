Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» - «Пари НН»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче между московским «Спартаком» и «Пари НН» в рамках 12-го тура Премьер-лиги.

«Спартаку» точно будет трудно. Команда находится не в лучшем эмоциональном состоянии. Я не уверен в том, кто тут выиграет, но думаю, что голы с обеих сторон мы увидим», - передает слова Мостового «ВсеПроСпорт».

Матч «Спартак» - «Пари НН» состоится сегодня, 22 октября, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

Перед этим матчем хозяева занимают восьмое место в таблице РПЛ, а гости – седьмое.